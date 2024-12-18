Кто «стоит» за спиной? Автомобилист, ты должен об этом знать! Проблемы с позвоночником и их лечение

Жизнь — это череда событий, от которых болит спина. Это подметили не Аристотель или Конфуций. В соавторы этого утверждения можно записать миллионы наших соотечественников, бездумно пользующихся благами современной цивилизации.
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