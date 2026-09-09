Врач перечислил скрытые причины повышенного холестерина

Нередко уровень холестерина растет из-за стресса и недосыпа — они запускают гормональные изменения, влияющие на обмен жиров Высокий уровень холестерина может быть обусловлен не только избыточным весом или курением, но и наследственной предрасположенностью, хроническим стрессом, приемом некоторых лекарств и рядом заболеваний, рассказал кардиолог, врач функциональной диагностики Европейского медицинского центра (EMC) Рашид Сонгуров.