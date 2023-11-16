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Чехия запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Чехия запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Премьер Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости.

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Комментарии
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Лев Добрый
Мы не вмешиваемся, делайте всё, что хотите, мы сторонники Международного права. Получайте и распишитесь идиоты!👀😱😜👈
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