Я вам подкину еще несколько фактов для размышления. 1. ЧВК - ЧАСТНАЯ военная компания. Т.е. она кому-то принадлежит.
А был ли мальчик? (На жизнь Пригожина)
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Серьезная информация к размышлению. Действительно, Пригожин что, круглый дурак чтобы складывать все яйца в одну корзину? Столько лет не позволял это делать и вдруг случилось???!!!!! Все не так, ребята, все не так!!!........
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5 час.
Татьяна Кибишева
Они все должны быть в полной отключке, чтобы сесть в один самолёт!!!!!!!!!
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5 час.
Татьяна Кибишева
А пилоты отключились чуть позже и самолёт закувыркался!!!......
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5 час.
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