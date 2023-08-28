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А был ли мальчик? (На жизнь Пригожина)

А был ли мальчик? (На жизнь Пригожина)

Я вам подкину еще несколько фактов для размышления.   1. ЧВК - ЧАСТНАЯ военная компания. Т.е. она кому-то принадлежит.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Серьезная информация к размышлению. Действительно, Пригожин что, круглый дурак чтобы складывать все яйца в одну корзину? Столько лет не позволял это делать и вдруг случилось???!!!!! Все не так, ребята, все не так!!!........
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5 час.
Татьяна Кибишева
Они все должны быть в полной отключке, чтобы сесть в один самолёт!!!!!!!!!
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5 час.
Татьяна Кибишева
А пилоты отключились чуть позже и самолёт закувыркался!!!......
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5 час.

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