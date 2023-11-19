В Канищеве установили обновлённых белых журавлей в сквере

Новая скульптура появилась в сквере «Белых журавлей», в котором проводится благоустройство. Кроме обновлённых журавлей в общественном месте установили лавочки и урны, смонтировали новое освещение, провели озеленение.
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