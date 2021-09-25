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Как вожди отдыхали от государственных дел

Как вожди отдыхали от государственных дел

Практически каждый генсек СССР считал, что после занятия столь важного поста, он просто обязан построить себе дачу.

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галина
Скромно жили наши вожди по сравнению с нынешними олигархами.
Руслан Баратов
Вожди жили на много скромнее современных либералов правозащитников.
Alex Imen
Дачи Сталина по сравнению с олигахическими строениями нижне ступени - просто избы. Ничего не сказали про Андропова и Черненко, которые себе ничего не затевали.
Сергей Дмитриев
По недавнему вбросу СМИ архитектором и прорабом Фороса была Р. Горбачёва. Вот о ней поподробнее.= Где было, состояла, чем увлекалась и к чему привлекалась.=
Борис Осипов
Скромно...очень скромно...
Алексей Смирнов
Автор по всей вероятности глуп. Да сейчас любой олигарх самого мелкого пошиба давно переплюнул всех генсеков вместе взятых. А у современных "генсеков" дач столько. что вряд ли запомнить адреса.
Владимир Петров
А сталинисты квакают про стоптанные сапоги Сталина и одну шинельку. 20 вилл у "аскета" было. И вся страна в его распоряжении.

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