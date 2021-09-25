Как вожди отдыхали от государственных дел

Любители историиДом/ДачаКак вожди отдыхали от государственных дел Практически каждый генсек СССР считал, что после занятия столь важного поста, он просто обязан построить себе дачу.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаСкромно жили наши вожди по сравнению с нынешними олигархами.Руслан БаратовВожди жили на много скромнее современных либералов правозащитников.AIAlex ImenДачи Сталина по сравнению с олигахическими строениями нижне ступени - просто избы. Ничего не сказали про Андропова и Черненко, которые себе ничего не затевали.Сергей ДмитриевПо недавнему вбросу СМИ архитектором и прорабом Фороса была Р. Горбачёва. Вот о ней поподробнее.= Где было, состояла, чем увлекалась и к чему привлекалась.=БОБорис ОсиповСкромно...очень скромно...Алексей СмирновАвтор по всей вероятности глуп. Да сейчас любой олигарх самого мелкого пошиба давно переплюнул всех генсеков вместе взятых. А у современных "генсеков" дач столько. что вряд ли запомнить адреса.Владимир ПетровА сталинисты квакают про стоптанные сапоги Сталина и одну шинельку. 20 вилл у "аскета" было. И вся страна в его распоряжении.Комментировать
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