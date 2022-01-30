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Гендиректор «СЮ» Ринат Баширов: «Нужна политическая воля руководства лиги»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи в олимпийской паузе: - «Салават Юлаев» был готов к такому решению, всё к этому шло.

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