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Вести Севастополь

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На проспекте Генерала Острякова обновляют внутриквартальный проезд и тротуары

На проспекте Генерала Острякова обновляют внутриквартальный проезд и тротуары

На участке от дома 202 до 192В в районе проспекта Генерала Острякова обновят тротуары. Специалисты приводят в порядок проезд внутри квартала и прилегающие пешеходные зоны от дома 202 до 192В по проспекту Генерала Острякова.

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