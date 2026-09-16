На проспекте Генерала Острякова обновляют внутриквартальный проезд и тротуары

На участке от дома 202 до 192В в районе проспекта Генерала Острякова обновят тротуары. Специалисты приводят в порядок проезд внутри квартала и прилегающие пешеходные зоны от дома 202 до 192В по проспекту Генерала Острякова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым