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Царьград

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Психолог Орел дала советы по началу здорового образа жизни

Психолог Орел дала советы по началу здорового образа жизни

Психолог и реабилитолог Ольга Орел поделилась с RT рекомендациями по началу здорового образа жизни. Она советует постепенно вводить физическую активность и изменять питание, подчёркивая важность регулярности и избегая крайностей.

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