Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Запорожской области

Досрочное голосование в рамках президентских выборов стартовало на территории Запорожской области. Об этом журналистам сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко, передает ТАСС.
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