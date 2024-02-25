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Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Запорожской области

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Запорожской области

Досрочное голосование в рамках президентских выборов стартовало на территории Запорожской области. Об этом журналистам сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко, передает ТАСС.

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