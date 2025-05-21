Путин: Удары ВСУ по памятникам и мирным объектам Курской области - нацизм

Глава государства поручил усилить работы по разминированию приграничья, чтобы люди как можно быстрее вернулись домой, а также подчеркнул, что вынужденным переселенцам должны продолжать выплачивать 65 тысяч рублей ежемесячно, пока они не могут возвратиться в свои дома.