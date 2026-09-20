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Татар-информ

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Ефлова на марафоне ТНВ рассказала об активности молодежи на выборах

Ефлова на марафоне ТНВ рассказала об активности молодежи на выборах

Скриншот трансляции ТНВ Молодые жители Татарстана активно включаются в общественную и политическую жизнь республики, причем участие в выборах – лишь одна из форм такой активности.

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