Штрафы за нарушения за нарушения в сфере ЖКХ предложили увеличить

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность должностных лиц за нарушения в работе ЖКХ, в частности увеличить гтрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей.