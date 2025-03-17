Штрафы за нарушения за нарушения в сфере ЖКХ предложили увеличить

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность должностных лиц за нарушения в работе ЖКХ, в частности увеличить гтрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей.
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