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Овечкин забил "Миннесоте" и сократил отставание от Гретцки до 23 голов

Овечкин забил "Миннесоте" и сократил отставание от Гретцки до 23 голов

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил гол в матче первенства против "Миннесоты Уайлд", забросив свою 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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