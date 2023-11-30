Как искупить родовое прoклятиe

Бывают такие семьи, где из поколения в поколение все члены какие-то непутевые: гуляки, алкоголики, игроки, уголовники… Люди, которые ничего не создают, а напротив, прожигают жизнь, оставляя потомкам негативную карму.
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