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Су-34 и «Кинжал»: двойственные ощущения

Су-34 и «Кинжал»: двойственные ощущения

Пока отдельную категорию российских СМИ захлестнула с головой радостная истерия по поводу применения ракеты 9-С-7760 комплекса «Кинжал» с борта самолета Су-34 со всеми выходящими последствиями, мы спокойно и вдумчиво взвесим все плюсы и минусы этого момента.

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