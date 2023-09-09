Су-34 и «Кинжал»: двойственные ощущения

Пока отдельную категорию российских СМИ захлестнула с головой радостная истерия по поводу применения ракеты 9-С-7760 комплекса «Кинжал» с борта самолета Су-34 со всеми выходящими последствиями, мы спокойно и вдумчиво взвесим все плюсы и минусы этого момента.