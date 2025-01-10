"Как развестись с мужем, ПОКА он на войне" или "Всем не выжить, а мне - надо" - диверсии в нашем тылу!

Ох и полетят сейчас брызги в разные стороны. Я даже представить себе боюсь, на сколько маленьких Юристов-юмористов набросятся на меня нынче в комментариях.
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