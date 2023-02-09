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«Дортмунд» выиграл 5 матчей подряд после зимнего перерыва впервые за 11 лет

«Дортмунд» выиграл 5 матчей подряд после зимнего перерыва впервые за 11 лет

Дортмундская «Боруссия» победила «Бохум» (2:1) в 1/8 финала Кубка Германии. Черно-желтые выиграли 5 матчей подряд после зимнего перерыва впервые за 11 лет.

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