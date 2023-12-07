Русский супершторм или "рогатая смерть"? Киев устроил террор гражданскому судоходству

Последний шторм в Чёрном море усугубил ситуацию с украинскими морскими минами.Ситуация с морскими минами, установленными украинскими военными по распоряжению Киева в 2022 году и постоянно срываемыми с якорей, только усугубилась после декабрьского шторма в Чёрном море.