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В Госдуме оценили напоминание Байдену об обещании быть жестким с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил обращение украинских политиков к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и послать России сигнал о готовности поддержать Киев и быть жестким с Москвой.

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