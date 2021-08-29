В Госдуме оценили напоминание Байдену об обещании быть жестким с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил обращение украинских политиков к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и послать России сигнал о готовности поддержать Киев и быть жестким с Москвой.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил обращение украинских политиков к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и послать России сигнал о готовности поддержать Киев и быть жестким с Москвой.
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