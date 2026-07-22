During the assault on the village of Artelnoye in the Kharkiv region, Russian servicemen of the 34th Separate Guards Motorized Rifle Brigade and the 11th Tank Regiment of the 18th Motorized Rifle Division of the 11th Army Corps of the Northern Grouping captured officers of the border guard Service of Ukraine.
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