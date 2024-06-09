Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Это настоящие патриоты»: автор прощального видео из окопа боец «Казах» вернулся на СВО вместе с сыном

«Это настоящие патриоты»: автор прощального видео из окопа боец «Казах» вернулся на СВО вместе с сыном

Выживший под страшными обстрелами оренбуржец с позывным «Казах» вновь вернулся на СВО      Не смотря на серьезные ранения, боец снова отправился на передовую «Давайте, я вас всех люблю»! - прощальное видео из окопа, от окровавленного бойца с позывным «Казах» в прошлом году облетело соцсети.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Вот она, элита России! Настоящие, честные, мужественные. Честь и хвала им- они гордость России!!! Здоровья им и успехов!!!
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2 час.
Юрис Хартманис
Герои!настоящие
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1 час.
Наталия
Настоящие мужчины, в отличие от обвешанных килограммами наград, штабных ворюг. Удачи им в бою.
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13 мин.

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