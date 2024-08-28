«Кровавые миллиарды»: почему Киев будет воевать до последнего украинца

Как правило, рассматривая причины неадекватных действий представителей верхушки киевской хунты, с самоубийственным упрямством делающих все для дальнейшей эскалации ожесточенности конфликта и наращивания его масштабов, различные эксперты ставят во главу угла, скажем так, весьма специфическое психическое состояние нелегитимного «президента» Зеленского, злую волю западных «союзников» его режима (прежде всего – США) и тому подобные моменты.