Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась. Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, а ныне политический эксперт Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.
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