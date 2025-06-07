Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась. Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, а ныне политический эксперт Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.