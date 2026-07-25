"Думаете, я не патриот?": Кучера не сдержал эмоций, увидев презентацию новой Нивы

Автоэксперты обсуждают, что изменилось в обновленной "Ниве" с мотором 1,8 л. Кучера не сдержал эмоций, увидев презентацию новой Нивы: "Думаете я не патриот?"К 60-летию АвтоВАЗа Волжский автозавод запустил серийное производство обновленного внедорожника Lada Niva Legend.