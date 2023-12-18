New Straits Times: США и их союзники могут развязать новую войну в Йемене

США и страны Европейского союза могут пойти на эскалацию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, чтобы начать новую войну в Йемене, сообщает малайзийская англоязычная газета New Straits Times.
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