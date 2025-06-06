Мастер-класс по созданию маскировочных сетей для бойцов СВО прошёл в Войковском районе

В рамках добровольческого проекта «Сети для СВОих», в преддверии Дня России состоялся мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, предназначенных для передачи бойцам, участвующим в специальной военной операции.
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