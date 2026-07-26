Россиянам назвали количество выходных в 2027 году

Российские граждане, находящиеся на пятидневке, будут отдыхать 118 дней в следующем году. Об этом журналистам РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
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