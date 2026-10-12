Житель Канска получил более 17 лет колонии за сожжение коллеги

Жителя Канска в Красноярском крае приговорили к 17 с половиной годам колонии особого режима за убийство коллеги, которого он избил, связал и сжег вместе с автомобильными покрышками.
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