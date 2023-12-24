В Андреапольском муниципальном округе «ищут» новогоднее настроение

В Андреапольском муниципальном округе Тверской области начался конкурс «Новогоднее настроение». На протяжении ближайших дней члены «жюри» будут изучать праздничное оформление объектов торговли, бытовых услуг и общественного питания.
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