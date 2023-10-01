Медведев заявил, что Запад толкает Россию к третьей мировой войне

Западные страны все более активно толкают Россию к прямому военному столкновению с НАТО. Об этом на страницах своего Telegram-канала сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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