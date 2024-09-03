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Трамп уполномочил адвоката заявить в суде о своей полной невиновности

Трамп уполномочил адвоката заявить в суде о своей полной невиновности

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы и уполномочил своего адвоката заявить о своей полной невиновности.

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