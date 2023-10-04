В Приморье запретят использовать пластиковую посуду на массовых мероприятиях

Борьбу с пластиком объявили в Приморском крае. В регионе, по поручению губернатора, запретят использовать пластиковые тарелки, стаканы и прочую одноразовую посуду на спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии