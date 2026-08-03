Российские «Герани» продолжают охоту на идущие в украинские порты сухогрузы Охота на украинские грузовые суда продолжается, сегодня днем под удар.
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Российские «Герани» продолжают охоту на идущие в украинские порты сухогрузы Охота на украинские грузовые суда продолжается, сегодня днем под удар.
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