С какими знаками зодиака никогда не работала провидица Ванга Татьяна СергееваОсобая жизненная сила, смесь удачи с глупостью и даже жестокостью — вот что, по мнению Ванги, характеризует людей, рожденных под определенными знаками Зодиака.
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