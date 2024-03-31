С какими знаками зодиака никогда не работала провидица Ванга Татьяна СергееваОсобая жизненная сила, смесь удачи с глупостью и даже жестокостью — вот что, по мнению Ванги, характеризует людей, рожденных под определенными знаками Зодиака.