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Politics

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Musk Aides Lock Federal Workers Out of Computer System

“Aides to Elon Musk charged with running the U.S. government human resources agency have locked career civil servants out of computer systems that contain the personal data of millions of federal employees,” Reuters reports.

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