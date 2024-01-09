Пассажирку с тремя детьми выдворили с рейса лоукостера из-за одной ошибки

Пассажирку с тремя детьми сняли с рейса австралийского лоукостера Jetstar. Перед посадкой в самолет женщина забыла оплатить провоз сверхгабаритного багажа — из-за этой ошибки сотрудники авиакомпании выдворили ее с рейса.
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