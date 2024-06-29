Власти КНДР публично казнили поклонника южнокорейского кей-попа, сообщает «Афиша Daily». 22-летнего мужчину из провинции Хванхэ-Намдо обвинили в прослушивании 70 песен жанра кей-поп и просмотре 3 фильмов из Южной Кореи.
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