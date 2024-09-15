300 тыс руб за сутки: эскортницы со всей России массово съехались во Владивосток к гостям и участникам ВЭФ-2024

(18+. Материал предназначен для лиц, старше указанной возрастной границы). 3 сентября во Владивостоке на острове Русском на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета стартовал традиционный Восточный экономический форум.
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