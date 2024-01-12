В различных соцсетях то и дело всплывают, например, видео с языковыми скандалами в Казахстане, а в адрес России и русских нередко звучат угрозы и проклятия.
Казах выдвинул требование русским: "Вам необходимо заткнуться"
Комментарии
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EА
Erna Абих
Не самоуспокаивайтесь, именно вот такие твари как он и расшатывают Россию изнутри, вот такие мрази рассеялись по России и грызут её как черви разрушая сердцевинку, берегитесь иноверцев они унижают и уничтожают культуру, церковь и обычаи русского народа а главное доброту русской души
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20 час.
ВК
Вова Клыш
Где и чем занимается ФСБ !?!
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12 час.
Владимир Самборский
Кому-то заткнуться,а вот казахам - почет и уважение! И экономику их следует поддерживать,и коммуналку,которая трещит по швам! Ну как можно казаху быть сантехником или теплотехником? Вот для этого на их "обслуге" и нужна "русня", а больше ни для чего! Всем должны владеть истинные казахи,построившие Москву!
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10 час.
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