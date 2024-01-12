Казах выдвинул требование русским: "Вам необходимо заткнуться"

Не самоуспокаивайтесь, именно вот такие твари как он и расшатывают Россию изнутри, вот такие мрази рассеялись по России и грызут её как черви разрушая сердцевинку, берегитесь иноверцев они унижают и уничтожают культуру, церковь и обычаи русского народа а главное доброту русской души

Владимир Самборский

Кому-то заткнуться,а вот казахам - почет и уважение! И экономику их следует поддерживать,и коммуналку,которая трещит по швам! Ну как можно казаху быть сантехником или теплотехником? Вот для этого на их "обслуге" и нужна "русня", а больше ни для чего! Всем должны владеть истинные казахи,построившие Москву!