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НАША ЛОСИНКА

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Выставка детского рисунка «Терроризму скажем — НЕТ!» открылась в Лосинке

В Доме культуры «Юность» открылась выставка детского рисунка «Терроризму скажем — НЕТ!». Она посвящена памяти погибших в террористических актах мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

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