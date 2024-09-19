Выставка детского рисунка «Терроризму скажем — НЕТ!» открылась в Лосинке

В Доме культуры «Юность» открылась выставка детского рисунка «Терроризму скажем — НЕТ!». Она посвящена памяти погибших в террористических актах мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
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