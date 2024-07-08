Врач Кондратенко: аллергию может вызвать корм для аквариумных рыбок

Профессор Ирина Кондратенко, доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, рассказала в беседе с RT о проявлениях аллергии на домашних питомцев и о том, как с ней бороться.
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