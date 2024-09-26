"Пусти. Мне назад никак. Войди в положение". "Очередной" качает права у тов.Майора в Шереметьево

😎 Уже не очень. В Средних Азиях "баи" уже бухтят, что высланные из РФ борзеют и угрожают там всё по новой поделить.😁

Нельзя пускать к нам хохлов и жидов,про них все известно,это враги, пусть получает, что заслужили

Сергей Трофимов

такие твари сколько уже совершили диверсий и с пожарами и диверсиями на предприятиях и на железной дороге вон их вон а лучше смерть им убивать их также как и укрофашистов