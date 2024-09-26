"Пусти. Мне назад никак. Войди в положение". "Очередной" качает права у тов.Майора в Шереметьево

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Продолжаем серию рассказов о том, как товарищи Майоры в Шереметьево обламывают "розовые мечты" залётных.
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