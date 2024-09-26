Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Пусти. Мне назад никак. Войди в положение". "Очередной" качает права у тов.Майора в Шереметьево

"Пусти. Мне назад никак. Войди в положение". "Очередной" качает права у тов.Майора в Шереметьево

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Продолжаем серию рассказов о том, как товарищи Майоры в Шереметьево обламывают "розовые мечты" залётных.

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Комментарии
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Maxim Yushkin
😎 Уже не очень. В Средних Азиях &quot;баи&quot; уже бухтят, что высланные из РФ борзеют и угрожают там всё по новой поделить.😁
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5 час.
людмила михайлик
Нельзя пускать к нам хохлов и жидов,про них все известно,это враги, пусть получает, что заслужили
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4 час.
Сергей Трофимов
такие твари сколько уже совершили диверсий и с пожарами и диверсиями на предприятиях и на железной дороге вон их вон а лучше смерть им убивать их также как и укрофашистов
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2 час.

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