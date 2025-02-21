Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. «Уралочка» встретится с «Протоном», казанское «Динамо» против «Заречья-Одинцово», другие матчи

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины Предварительный этап 24-й тур 20 февраля Минчанка – Спарта – 3-0 (25:18, 25:21, 25:22) Тулица – Омичка – 3-1 (24:26, 25:14, 25:21, 25:22) 21 февраля Уралочка – Протон – 16.
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