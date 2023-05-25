Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • elena zimina
    СтрелочникВидео допроса вып...
  • Анжела
    стесняюсь спросить а причем тут участковый? мы своих участковый в глаза никогда не видели. тут педиаторов надо опраши...Видео допроса вып...
  • life style
    Пипец, что США сотворили с самой сильной экономикой Европы! Убрали конкурента и превратили  его в чихуахуаЭкономика Германи...

Глава Республики Сербской Милорад Додик: «Запад хочет захватить ресурсы России»

Глава Республики Сербской Милорад Додик: «Запад хочет захватить ресурсы России»

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад хочет использовать ресурсы России для того, чтобы построить свой новый мир.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх