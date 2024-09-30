Лето не сдаётся: в Крыму обещают +29

Затянувшееся лето в Крыму на этой неделе вновь перехватывает инициативу. На полуострове будет по-прежнему тепло: температурный фон на 3-4 градуса выше нормы, рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.