Цены на противоэпилептические препараты снизятся в России

После согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) снизятся цены на противоэпилептические препараты в рамках международного непатентованного наименования (МНН) «Лакосамид», сообщили «Известиям» в службе 31 января.
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