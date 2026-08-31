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US Open. 1-й круг. Лютова сыграет с Циньвэнь Чжэн, Калинская – с Блинковой, Шнайдер – со Снигур, Соболенко встретится с Осорио, Захарова – с Осакой

Анна Калинская сыграет с Анной Блинковой в первом круге US Open. Арина Соболенко встретится с Камилой Осорио, Диана Шнайдер – с Дарьей Снигур.

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