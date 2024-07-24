Авдеев посетил военных из Владимирской области в зоне СВО на херсонском направлении. Кроме того, к бойцам прибыл конвой с грузами от правительства области, города Коврова, Александровского и Вязниковского районов, общественных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)