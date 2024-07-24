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Владимирские новости

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Авдеев посетил военных из Владимирской области в зоне СВО

Авдеев посетил военных из Владимирской области в зоне СВО

Авдеев посетил военных из Владимирской области в зоне СВО на херсонском направлении. Кроме того, к бойцам прибыл конвой с грузами от правительства области, города Коврова, Александровского и Вязниковского районов, общественных организаций.

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