Политологи объяснили значение военно-морских учений России, Ирана и Китая

Политолог-международник Тимур Шафир и политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России Руслан Сафаров объяснили значение повторных совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая, которые страны запланировали спустя год.
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